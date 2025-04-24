Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Pancar toplarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aktarılan bilgilere göre olay, Onbaşılar köyüne bağlı Armutlu Mezrası'nda saat 18.00 sıralarıda meydana geldi. 45 yaşındaki Ali Gürdal, pancar toplamak için gittiği bölgede kalp krizi geçirdi.

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Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gürdal, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen Gürdal hayatını kaybetti. Olayı duyan Gürdal'ın yakınları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti.

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