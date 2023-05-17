Pancar yaprağı altın gibi değerli

Editör: Naim Arıoğlu

PANCAR YAPRAĞININ YARARLARI

Pancar sebzesinin sadece kendisi değil, yaprakları da sağlık üzerinde mucizevi etkiler yaratıyor. Bugüne kadar pancar yapraklarını çöpe attıysanız, bu yazıyı okuduktan sonra çok pişman olacağınızı en baştan söylemeliyiz. Çünkü pancar yaprakları pancardan katbekat daha fazla protein, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, manganez, bakır ve B6 vitamini ihtiva eder. Ayrıca yüksek oranda antioksidan bir besindir. Tüm bu özellikleri sayesinde düzenli tüketildiğinde vücut sağlığını korur.

Peki, pancar yaprağının özellikleri nelerdir, vücudumuz üzerinde ne tür etkileri vardır? İşte pancar yaprağının yararları

Kalp ve damar sağlığını korur.

Gece körlüğünü önler.

Cilt dostu bir besindir. Ciltteki kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildin genç kalmasını sağlar.

Lif bakımından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemini destekler. Kabızlığa karşı etkilidir.

Yağ ve kalori değeri düşüktür. 100 gram pancar yaprağı sadece 40 kcal kaloridir. Aynı miktardaki pancar yaprağı sadece 0.2 mg yağ içerir. Bu özelliği sayesinde diyetlerde kendine yer bulabilen bir besindir. Kilo verme sürecini destekler.

Kolesterol seviyesini düşürür.

İçerisindeki K vitamini sayesinde kan pıhtılaşmasını önler.

Mide sorunları için doğal bir ilaçtır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun savunma mekanizmasını destekler.

Pancar yaprağı içerisindeki kalsiyum sayesinde kemik sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Osteoporozu önler.

Alzheimer hastalığına karşı etkilidir. Bu hastalığa yakalanma riskini azaltır.

Demir bakımından ıspanaktan bile daha zengindir. Eğer ıspanağı sevmiyorsanız ya da çocuğunuza ıspanak yedirmekte zorlanıyorsanız pancar yaprağına bir şans verebilirsiniz.

Pancar yaprağı A vitamini bakımından zengin bir besindir. A vitamini ile doğrudan ilişkili olan beta karotenin sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır.