Kanserle savaşıyor. Tansiyonu düşürüyor. Mucize sebzenin faydaları saymakla bitmiyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal gıdaların da önemi arttı. Bunlar arasında olan pancar sebzesinin faydaları dikkat çekiyor.

Pancarla ilgili tüm detaylar…

PANCAR NEDİR?

Pancar (Beta vulgaris), bir çiçekli bitkiler ailesinden olan Amaranthaceae (ıspanakgiller) içinde bulunan Beta cinsinin en bilinen türüdür. Güney İsveç ve Britanya Adaları'ndan başlayarak Avrupa'nın batı ve oradan da tüm Akdeniz kıyılarınca uzanan bir bölgeye has olan pancar, yumru kökleri ve yaprakları ve şeker pancarı gibi çeşitleriyle, ekonomik olarak önemli bir bitkidir.

PANCARIN FAYDALARI

-Kanserle savaşıyor

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalır. Betalain antioksidan özellik göstererek bu serbest radikallerle savaşır ve kalbi korur, kansere karşı savaşır. Ayrıca betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı korur.

- Tansiyonu düşürür

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgenir, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatır. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürür. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Hipertansiyonu olan kişilerle yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterir. Ancak ‘tansiyonu düşürdüğünden’ aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içerir. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösterir. Yine diyabeti olanlar da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir. Diyabeti olanların haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi yeterli.

- C Vitamini için kırmızı pancar

Hücrelerimiz kırmızı pancarda bulunan C vitaminine ihtiyaç duyar ve ihtiyacı karşılanırsa bağışıklık sistemimiz yükselir. Aksi halde enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.

-Renginin hakkını verir

-Kan akışını sağlar

İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalır. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma, bunama ve Alzheimer ile ilişkilendirilir. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronik hale gelirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. İçeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.

-Şişkinliği önler

Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler. Yeterli posa tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu nitelikte olduğu düşünülürse de büyük fayda sağlar. Kırmızı pancar ayrıca bağırsakların sağlığı için en önemli aminoasitlerden biri olan glutamin içerir. Kırmızı pancar tüketimi, dışkıda ya da idrarda pembe renge sebep olabilir. Bu durum zararsızdır. Pancarın özellikle yeşil yapraklarında bulunan oksalat, özellikle böbrek taşı olanlar için sorun yaratabilir. Böbrek taşı olanlar kırmızı pancarı ölçülü tüketmelidir.

-Egzersiz kapasitenizi arttırır

Kırmızı pancarda bulunan nitratlar fizilsel performansta da önemli rol oynar. Araştırmalar, nitratların özellikle yüksek yoğunluklu egzersizler sırasında fiziksel performansı arttırmaya yardımcıdır. Nitratlar, dinlenme esnasında daha fazla oksijen taşımasıyla kasların iyileşmesine destektir. Kırmızı pancar, koşu ve bisiklet sporlarında oksijen kullanımını, dayanıklılığı arttırırken daha iyi bir egzersiz performansı için faydalı olabilir. 2019’da profesyonel bisikletçiler arasında yapılan araştırmada, düzenli ve çok miktarda kırmızı pancar suyu tüketen bisikletçilerin zamana karşı performanslarının daha iyi olduğu belirtilmiştir.

BESİN DEĞERLERİ

100 gr 1 Adet

Karbonhidrat (g) 8.02 6.42

Protein (g) 1.23 0.98

Yağ (g) 0.52 0.42

Lif (g) 1.28 1.02

Kolesterol (mg) 0 0

Sodyum (mg) 121 96.8

Potasyum (mg) 279 223.2

Kalsiyum (mg) 12 9.6

Vitamin A (iu) 287 229.6

Vitamin C (mg) 8.2 6.56

Demir 0.37 0.3

Kırmızı pancarın 100 gramında 44 kalori bulunmaktadır. 1 adet ( 80 gr ) kırmızı pancar 35 kaloridir. Kırmızı pancarın 100 gramı 8.02 gram karbonhidrat, 1.23 gram protein, 0.52 gram yağ, 1.28 gram lif içermektedir.