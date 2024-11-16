Pandemi dönemindeki konser harcamalarını Meclis gündemine taşındı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, pandemi sürecinde düzenlenen konserleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Demir, "'Eğer halk konserlerini konuşacaksak Cumhurbaşkanlığının pandemi döneminde seyircisiz gerçekleştirdiği onlarca konserin maliyetinin hesabını versin önce'" dedi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonluğunda düzenlenen ‘Evde Konserler’in karantina döneminde sosyal mecralarda canlı yayınlandığını ve onlarca sanatçı konserlerde sahne aldığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

“ANKARALILAR VE İSTANBULLULAR HALK KONSERLERİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR''

''2020 yılında; 23 Nisan’da ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’, 19-26 Mayıs’ta ‘Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri’ ve son olarak Haziran ayında ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’ adlı programlar düzenlendi. Karantina döneminde yapılan bu konserlerde pek çok sanatçı sahne aldı ve konserler sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Ancak bu konserlerin kaça mal olduğunu bilmiyoruz. Canlı yayınlanan konserleri ise beklenenden çok daha az insan seyretti. 60’a yakın sanatçı konser verdi ve bu etkinlikler aylarca sürdü. O dönem halktan rağbet görmemesine rağmen konserlerin artarak devam etmesi akıllara şu soruyu getiriyor, bu konserler hangi firmaların, kimlerin cebini doldurmak için organize edildi? Belediyelerimizin milli bayramlarda düzenlediği halk konserlerine vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir kalabalıkta verilen konserleri, Ankaralılar ve İstanbullular büyük bir sevinçle karşıladı. Halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen konserlere dil uzatan AKP’ye soruyoruz siz bu karantina konserlerine ne kadar harcadınız? Gelin de onun hesabını verin.''

PANDEMİ DÖNEMİ KONSERLERİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Demir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

'''7 Tepeden 7 Kıtaya', "Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri', "İstanbul Yeditepe Konserleri" etkinliklerinin sahne kurulum ve teknik destek işleri hangi firmalar aracılığıyla yapılmıştır? Bu etkinliklerin ihale usulleri nasıl işletilmiştir? Etkinliklerde sahne alan sanatçıların kaşe bedelleri ne kadardır? Bu sanatçılar hangi kriterlere göre seçilmiştir? ‘7Tepeden 7 Kıtaya’ etkinliklerinin toplam maliyeti ne kadardır? Türkiye’nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserlerinin toplam maliyeti ne kadardır? İstanbul Yeditepe Konserlerinin toplam maliyeti ne kadardır? Konserleri toplam kaç kişi izlemiştir?''