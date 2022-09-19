﻿Prof. Lozano Pandeminin etkileri bitmedi; uzamış Kovid'i çözmeye çalışıyoruz

Bilim insanlarına göre Kovid geçirenlerin ise yüzde 5 ila 15'inin, yani yaklaşık 30 ila 90 milyon kişinin, "Uzamış Kovid" ile başı dertte.

17'nci Dünya Aferez Kongresi için İstanbul'a gelen Barcelona Üniversite Hastanesi Hematoloji Bölümü'nden Prof. Miquel Lozano, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Avrupa'da bazı merkezlerde uzamış Kovid tedavisi için 'kanın temizlenmesi' olarak bilinen plazma değişiminin denendiği klinik araştırmaların detaylarını anlattı.

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Dünyada şimdiye dek 612 milyon kişinin virüsle enfekte olduğu açıklansa da kayıtlara girmeyenlerle beraber bu sayının çok daha büyük boyutlarda olduğu düşünülüyor. Sadece ABD’de çalışma çağındaki 18-65 yaş grubu 16 milyon insanın Kovid sonrası uzamış etkiler nedeniyle sağlık sorunu yaşadığı kaydedildi.

Barcelona Üniversite Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden Prof. Miquel Lozano, ağır Kovid hastalarındaki plazma değişimi tedavilerinin, uzamış Kovid hastalarında da etkili olabileceğini anlattı. Prof. Dr. Lorenzo, "Dünyada 610 milyondan fazla insan Kovid pandemisinden etkilendi. Bunlar resmi rakamlar. Bu sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bu insanların yüzde 5 ila 15'i, hastalık geçtikten aylar sonra bile Kovid’in etkilerini taşıyor. Buna ‘Long Term Covid' yani uzun dönem kovid etkileri diyoruz. Uzamış Kovid’de, hastalığın semptomları kişiden kişiye değişiyor. Çok yorgun hissetmek, beyin sisi dediğimiz mental sorunlar, pıhtılaşma problemleri aşırı bağışıklık yanıtı gibi pekçok formu var. Dolayısıyla uzun dönem Kovid’de tek bir hastalık adı söyleyemiyoruz. Öncelikle bu hastalıkları tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü tedavi bulabilmek için sebeplerini de bulabilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"BU DURUMA ÜÇ MEKANİZMA YOL AÇIYOR"

Uzun Kovid’i tetikleyen üç mekanizmanın göze çarptığının altını çizen Prof. Lorenzo, şu açıklamaları yaptı:

"Bunlardan ilki, hiper immün yanıt yani aşırı bağışıklık yanıtı. Bu da vücutta yüksek inflamasyona bağlı şikayetlere yol açıyor.

İkincisi, hastalık geçmesine rağmen virüsün vücudun bir yerlerinde, kanda halen az da olsa gizli kalmış olması. Diğer hipotez ise koagülan dediğimiz pıhtılaşma sorunlarına yol açması ve tromboz yani pıhtıya neden olması. Bu pıhtılar da beynin ince damarlarında minik tıkanıklıklara yol açarak mental etkilere neden olabiliyor. Eğer biz, hangi hastada hangi nedenin olduğunu iyi tanımlayabilirsek, en iyi tedaviye de öyle ulaşabiliriz. Bilim dünyasının şu an üzerinde tartıştığı konulardan birisi aferez tedavileri yani plazma değişimi ile hastanın kanını albümün proteini gibi tedavi edici çözeltilerle değiştiriyoruz."

KLİNİK ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR



Hastadaki mekanizmanın ne olduğuna göre tedaviler verilmesi gerektiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Lorenzo, "Eğer pıhtılaşma sorunu varsa, kan sulandırıcı dediğimiz damar açıcı ilaçlar veriyoruz. Eğer hala Kovid varlığını vücutta tespit ettiysek, ona göre plazma aferez dediğimiz plazmayı değiştirme işlemini yapabiliyoruz. Ya da inflamasyon yani bağışıklık yanıtının yüksek olduğu bir durum varsa, o zaman da bu inflamasyonu yani bağışıklığı baskılayacak tedavilere yöneliyoruz. Yani aslında bu yöntem, akut Kovid enfeksiyonunda kullanılıyordu. Şimdi Kovid'in uzun dönem etkilerinde de bunun faydası olabilir mi, bunun üzerine çalışmalar yürütülüyor. Kronik ya da uzun dönem Kovid etkilerinde plazma değişiminin kanıtları henüz tam olarak yeterli değil. Akut dönemde çok etkili olduğunu biliyoruz ama kronik dönemdeki sonuçlar henüz klinik çalışmalar kapsamında. Bizim merkezimizde de buna yönelik bir çalışma yürütülüyor ve uzun dönem Kovid’den mustarip inflamasyon belirteçleri yüksek olan hastalar dahil edildi. Sonuçlar, bilimsel olarak da yayınlanacak" şeklinde konuştu.