'Panel' sistemiyle kişisel bilgileri sattılar: 44 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında çocukların da olduğu 64 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

"Suça sürüklenen çocuk"ların ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca 4 savcı görevlendirildi.

Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 64 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

IRAK'IN İŞGALİNDE NÜFUS VE TAPU KAYITLARINDA YAPILAN TAHRİBAT ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın sevk yazısında, devletin en önemli kamusal faaliyetlerinden birinin nüfus kayıtları olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse, 2003 yılında Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Sevk yazısında, şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini, çeşitli yollarla elde edip sızdıktan ya da verileri sızıntı yoluyla bizzat temin eden kişilerden aldıktan sonra, bu verileri "panel" adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla verileri yükleyip haksız menfaat temin ettikleri kaydedildi.

50 KİŞİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İfadeleri alınan 50 kişinin tutuklanması talep edilen yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporu'nda isimleri geçen ancak haklarında işlem yapılmamış tanıklarla ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Hakimlik, şüphelilerden 44'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde edilmişti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, bir grup tarafından "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel veri ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı belirlenmişti.

Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği anlaşılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında yazılım ve bilgisayar mühendisi ile bilgisayar programcısının da bulunduğu 35'i çocuk 69 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti.

"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan hakalrında işlem şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemelerinin ardından serbest bırakılmış, 64'ü adliyeye sevk edilmişti.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35'i çocuk 69 şüpheliden 44'ünün tutuklandığı soruşturmada, bazı zanlıların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.

Bazı şüpheliler ifadelerinde, internet siteleri üzerinden panel satışı yaparak para kazandıklarını belirtirken, bazıları da arkadaşlarına farklı görünmek, hava atmak ve dalga geçmek için bu işe karıştıkları iddiasında bulundu.

Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin Ç. ifadesinde, 2023'te internet sitesi üzerinden panel satışı yaptığını belirterek, "Bu işte o dönemler 5-6 bin lira kazanmıştım. Bu suçtan dolayı cezaevine girmiştim. 2023'ten sonra suç işlemedim" ifadesini kullandı.

Tutuklu şüpheli Mehmet B. ise panel kullanarak kişisel verileri ticari maksatla satmadığını anlatarak, arkadaşlarına farklı görünebilmek için merak ettiği şeyleri ve onlara ait bilgileri bu sistem üzerinden sorguladığını ifade etti.

"DALGA GEÇTİM, MESAJLAR CİDDİ DEĞİLDİ"

Tutuklu şüpheli Muhammed F.A. ise 18 yaşında ve öğrenci olduğunu aktararak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Panel uygulamasına bir kez girip kendisini sorguladığını anlatan şüpheli, "Reklamını yapmışlardı, linke tıklamıştım" beyanında bulundu.

Panel kurmayla ilişkilendirilen "T.C'den tut adres, aile falan hepsi" seklinde mesajının hava atmak amacıyla yapılan yazışmalar olduğunu belirten şüpheli Muhammed F.A, "Dalga geçmek, hava amaçlı atmıştım. Bu mesajlar ciddi değildi. Ben suçsuzum, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Tutuklu şüpheli Mustafa D. de savunmasında, veri sattığını kabul ederek, şunları anlattı:

"Telegram üzerinden satıyorum. Nextvortex isimli panelde satıyorum. Yaklaşık 3 aydır bu işin içindeyim. Bilerek, devletin bilgilerine saldırarak elde etmedim. Bunlar piyasadaydı. YouTube'da panel nasıl kurulur videoları vardı. Bu bilgiler ad, soyad, sülale bilgileridir. Sağlık ya da tapu bilgileri yoktur. Mesajlaşmalar bana aittir. Ayda en fazla 7-8 bin lira kazanıyorum, pişmanım."