Pankart asmak suç mu değil mi? 'Biraz CMK, Anayasa okusunlar'

Tanal Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerini hatırlattı.

CHP’li milletvekillerinin boğaz köprüsüne astığı İmamoğlu pankartı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmaya ilişkin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Siyasi partilerin pankart asması, afiş asması bu ancak mahkeme kararıyla yasaklanabilir. Siyasi partilerin afişlerini Cumhuriyet kurulduğu tarihten bugüne kadar Cumhuriyet savcılıkları yasaklamadı. Seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) var, il seçim kurulu var, ilçe seçim kurulu var. Onun için Sayın Başsavcıdan istirhamım şu: Ne olur biraz daha Ceza Muhakemesi Kanunu, Anayasa’yı okusunlar” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise “Cumhuriyet Başsavcısı suç işlemektedir” ifadelerini kullandı.

CHP'nin İmamoğlu protestosuna soruşturma!

CHP'Lİ VEKİLLERİN ASTIĞI "İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK" PANKARTINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin boğaz köprüsüne astığı “İmamoğlu’na özgürlük” yazılı pankart nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında pankart köprüden indirildi.

CHP’li milletvekilleri Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Nimet Özdemir, Ali Gökçek, Ahmet Baran Yazgan ve İlhami Özcan Aygun’un eylemi sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin CHP’li yetkililer açıklamalarda bulundu.

SUAT ÖZÇAĞDAŞ: “BAŞSAVCI, YETKİSİ OLMAYAN ALANDA SORUŞTURMA AÇTI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, soruşturmayı ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Özçağdaş, söz konusu eylemin gerçekleştirildiği yerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetki alanı dışında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, yetkisi olmayan bir yerde adli soruşturma başlattı. Kendisi Türkiye’nin her yerinde soruşturma açabileceğini zannediyor. Ancak eylemin gerçekleştiği yer onun yetki alanında değil. Bu kötü haberi öncelikle kendisine vermek isterim.”

Özçağdaş, pankartın içeriğine yönelik başlatılan soruşturmaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“15 buçuk milyon insanın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmazken, onun görselleri ve ses kayıtlarıyla ilgili yasaklama kararı alma yetkisini nasıl kendinde görüyor? Cumhuriyet Başsavcısı suç işlemektedir. Tarih, suç işleyenlerin sonucunu göstermiştir. Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet’in Anayasası’na ve yasalarına uymak zorundadır. Hepimizi bağlayan temel belge Anayasa’dır. Bugün itibarıyla kendisi, yetki alanı dışında bir konuda ve yetkisi olmayan bir işlem hakkında soruşturma başlatmıştır. Kendisine başarılar dilerim.”

MAHMUT TANAL: “PANKART ASMAK SUÇ DEĞİL, SORUŞTURMA YETKİ İHLALİDİR”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise yaptığı açıklamada pankart asmanın suç olmadığını, asıl sorunlu olanın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanı dışına çıkması olduğunu belirtti. Tanal, Anayasa’nın 67. ve 68. maddelerine atıfta bulunarak şunları dile getirdi:

“Anayasamız açıkça belirtmektedir ki siyasi partiler, siyasi faaliyetlerde bulunma ve bu faaliyetleri kamuoyuna duyurma hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz pankart asma eylemi, hem Anayasa hem de Siyasi Partiler Kanunu’nun 87. maddesi kapsamında meşrudur.”

Tanal, ifade özgürlüğüne dikkat çekerek pankart asmanın Anayasa’nın 28. maddesi tarafından korunan bir hak olduğunu da sözlerine ekledi. Pankartın mahkeme kararı olmadan kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi partilerin afiş ve pankart asması ancak mahkeme kararıyla sınırlandırılabilir. Bu görev mülki idare amirine aittir. Cumhuriyet Savcılıkları, seçim sürecinde bu konuda yetkili değildir. Bu tür kararlar, Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurullarının yetki alanındadır.”

“CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE ANAYASA OKUNMALI”

Mahmut Tanal, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki sınırlarını aşarak keyfi davrandığını ileri sürdü. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ve Anayasa’nın iyi anlaşılması gerektiğini belirten Tanal şöyle konuştu:

“Sayın Başsavcıdan ricam şudur: Ne olur biraz daha Ceza Muhakemesi Kanunu ve Anayasa’yı okusunlar. Hukuk, siyasete alet edilmemeli. Bu ülkenin adalete ve adil yargılamaya ihtiyacı var. Hukukun dışına çıkmak, bağımsız Türk yargısının itibarını zedeler.”

“MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA ANKARA’NIN GÖREV ALANIDIR”

Tanal, milletvekilleriyle ilgili adli işlemlerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı parlamenter suçlar birimi tarafından yürütülmesi gerektiğini de hatırlatarak şu görüşleri paylaştı:

“Anayasa’daki demokratik hakkımızı kullandık. Suç sayılacak bir eylem söz konusu değildir. Ancak bir an için suç olduğu varsayılsa dahi, yetkili makam Ankara’daki birimdir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu şekildeki uygulamaları, vatandaşlara subliminal yolla bir gözdağıdır. ‘Milletvekiline bile soruşturma açılıyor, sen dikkatli ol’ mesajı veriliyor.”

“HUKUK SINIRLARI İÇERİSİNDE KALINSIN”

Açıklamasını sürdüren Tanal, yargı mensuplarının hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kalmaları gerektiğini vurguladı. Uzun yıllara dayanan meslek hayatına atıf yapan Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“40 yıllık bir avukatım. Sayın Başsavcıya önerim; hukuk kuralları içinde hareket etsinler. Onlara rağmen biz bu ülkeye adaleti, hukuk devletini, demokrasiyi ve özgürlükleri getireceğiz. Türkiye’nin her köşesine yayacağız.”