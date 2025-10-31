Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda kızıyla birlikte yaşayan 50 yaşındaki Saadet Yener depremlerde binalarının ağır hasar aldığını ancak yapılan itirazların ardından durumun az hasarlıya çevrildiğini ileri sürdü.



Duruma tepki gösteren Yener evinin balkonuna "Bu bina ağır hasarlı, iki evi olanlar kiraya verip gitti, biz mecbur oturuyoruz" yazılı bir pankart astı.



Binanın birinci katındaki daireler dışında diğer katlarda da hala ailelerin yaşadığını belirten Yener, özel bir firmaya yaptırdıkları performans analizi raporunun beklediklerinden de olumsuz çıktığını ifade ederek, "Rapor sonucu olumsuz olmasına rağmen hala bu binada yaşamak zorundayız. Duruma dikkat çekmek için pankart astım" diye konuştu.