Pankreas iltihaplanması nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan pankreas iltihaplanmasıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan pankreas iltihaplanmasıyla ilgili detaylar…

PANKREAS İLTİHAPLANMASI NEDİR?

Pankreatit, pankreasın inflamasyonu (iltihaplanması) olup değişik şiddette belirtiler ile seyredebileceği gibi geriye dönüşü olmayan endokrin bozukluklara neden olabilen ciddi bir hastalıktır.

Pankreatitin çeşitli aşama ve şekillerini tanımlamada ya da sınıflandırmada kullanılan en temel sistemler, bu hastalığı akut ve kronik olarak ayırır.

PANKREAS İLTİHAPLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişiyi tıbbi yardım almaya iten başlıca belirti, şiddetli karın ağrısıdır.

Pankreasta oluşan iltihaplanma kaynaklı sinir uçları uyarısı, karın ağrısına, hassasiyete ve sırt ağrısına neden olur.

Ağrı başlangıçta genellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Alkol kullanımından 24 ila 48 saat sonra başlar.

Akut pankreatit ağrısı, yayılan niteliktedir ve yerinin belirlenmesi zordur.

Genellikle öğünlerden sonra ağrı şiddeti artar.

Pankreatit sebepli ağrıya sıklıkla bulantı, kusma ve batında (karında) gerginlik eşlik eder

Vücut ısısında yükselme, sarılık, bilinç bulanıklığı da görülebilir. Bunların yanında hipotansiyon, solunum güçlüğü ve nefes darlığı da yaygın belirtiler arasındadır.

PANKREAS İLTİHAPLANMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Akut pankreatitli hastanın tedavisi, belirti ve bulguları giderme ve olası yan etkileri engellemeye yöneliktir. Pankreas uyarımını ve pankreas enzimlerinin salgılanmasını sınırlamak için ağızdan beslenme durdurulur. Özellikle rahatsızlığın yol açtığı aşırı stresten dolayı güçten düşen hastalarda parenteral (damar yolundan beslenme) tedavinin en önemli parçasıdır. Bulantı ve kusmayı azaltmak, karın bölgesindeki ağrıyı, artmış mide asidini uzaklaştırmak için gerekli ilaç tedavileri, hekim istemine göre uygulanır.

Akut pankreatit vakalarının yaklaşık %80’i hızla iyileşir. Bununla birlikte vakaların %20’si şiddetlidir ve çoklu organ yetmezliği gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunlarına neden olabilir. Komplikasyonların (yan etkilerin) geliştiği ciddi vakalarda, durumun ölümcül olma riski yüksektir. Kişi, akut pankreatit tedavisi aldığında iyileşmesi birkaç ay sürebilir.