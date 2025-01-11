Pankreas kanseri mide ağrısı gibi başlayabilir! Uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor

Pankreas kanseri, genellikle "sessiz hastalık" olarak adlandırılır çünkü erken evrelerinde belirgin bir belirti göstermez. Bununla birlikte, bazı hastalar mide ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı veya sindirim sorunları gibi şikayetlerle doktora başvurur. Bu belirtiler, mide rahatsızlıklarıyla karışabilir ve hastaların pankreas kanseri gibi daha ciddi bir hastalığı fark etmelerini geciktirebilir.

İç hastalıkları uzmanları, "Pankreas kanseri genellikle erken evrelerde fark edilmez. Mide ağrısı, bu hastalığın en yaygın belirtilerinden biri olabilir. Özellikle mide bulantısı, yemek sonrası ağrı ve kilo kaybı gibi belirtiler, pankreas kanserinin habercisi olabilir" diye uyardı.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ VE ERKEN TEŞHİS

Pankreas kanseri, erken aşamalarda genellikle belirgin bir şekilde kendini gösterdiği bildirildi.

Ancak, hastalar mide ağrısı, hazımsızlık, sarılık ve iştah kaybı gibi belirtilerle doktora başvurduklarında, hastalık daha ileri bir evrede olabilir. Bu nedenle, mide ağrısı gibi şikayetler yaşayan bireylerin, bir sağlık profesyoneline danışarak gerekli testleri yaptırmaları son derece önemli.

Onkoloji uzmanı Dr. Jennifer Collins, "Pankreas kanseri, genellikle mide problemleriyle karıştırılır. Ancak pankreasın sindirim sürecinde oynadığı önemli rol nedeniyle, pankreas kanseri mide ağrısına neden olabilir. Erken teşhis, tedavi sürecini iyileştirebilir ve yaşam süresini uzatabilir" dedi.

PANKREAS KANSERİ VE MİDE AĞRISI: ERKEN BELİRTİLER

Pankreas kanserinin erken evrelerinde görülebilen belirtiler şunlar olabilir:

- Mide Ağrısı ve Şişkinlik: Pankreasın mideye yakın konumu, bu organın kanserli hücrelerle etkilenmesi durumunda mide ağrısına yol açabilir.

- İştah Kaybı: Pankreas kanseri, iştah kaybına ve buna bağlı olarak kilo kaybına neden olabilir.

- Sarılık: Pankreasın kanser nedeniyle tıkanması, safra kanallarının tıkanmasına yol açabilir ve bu da sarılığa neden olabilir.

- Bulantı ve Kusma: Sindirim bozuklukları, pankreas kanserinin yaygın belirtilerindendir.

PANKREAS KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİDİR?

Pankreas kanseri, tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, erken teşhis edilmesi son derece önemli. Erken evrede yapılan cerrahi müdahaleler, hastanın yaşam süresini uzatabilir ve tedavi şansını artırabilir.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Murat Aslan, "Pankreas kanseri genellikle geç evrelerde teşhis edilir. Bunun nedeni, hastalığın erken dönemlerinde belirtilerinin silik olmasından kaynaklanıyor. Erken teşhis, cerrahi müdahale ve tedaviye başlama şansı verir ve bu da hastaların yaşam sürelerini önemli ölçüde uzatabilir" açıklamasında bulundu.

PANKREAS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Pankreas kanserine yakalanma riski, genetik faktörler, yaş, sigara içme, diyabet ve aşırı alkol tüketimi gibi etmenlerle ilişkili. Bu risk faktörlerine sahip bireylerin, düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmaları ve mide ağrısı gibi belirtiler için doktora başvurmaları önerilir.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Sağlıklı bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltabilir. Özellikle antioksidanlardan zengin gıdaların tüketilmesi, vücudun kanserle mücadele etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, alkol ve sigara gibi kanser riskini artıran alışkanlıklardan kaçınılması önemlidir" dedi.