Pankreas Kanseri nasıl anlaşılır

Her yıl binlerce kişinin ölümüne nede olan pankreas kanserinin belirtilerini saptamak mümkün. İşte pankreas kanserinin en belirgin 10 belirtisi…

Pankreas Kanseri nasıl anlaşılır

Pankreatit denilen kronik pankreas iltihabı ve sigara kullanımı, kalıtsal sebepler dışında pankreas kanserinin en önemli iki nedeni…

Panktreatit rahatsızlığı geçirenlerin düzenli kontrollerle pankreas sağlıklarını kontrol altında tutmaları çok önemli. Sigara kullanımı konusunda gelince, pankreas kanseri riskini artırması sigaranın ölümcül zararlarından sadece bir tanesi. Pankreas kanserinin belirtileri günlük yaşamda diğer rahatsızlıklarla çokça karıştırılmakta. Bu nedenle çoğunlukla hasta erken evrede muayeneye başvurmaz.

Pankreas kanserinin bilinen 10 belirtisi:

Ağır gelişen sarılık

Sırta vuran ağrı

Şiddetli ve sürekli İshal

Depresyon

Duygu durum bozuklukları

Sürekli devam eden yoğun bulantı

İştahsızlık

İstemsiz kilo kaybı

İdrar renginde koyulaşma

Mide çıkışında tıkanıklık

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