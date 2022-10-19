Pankreas kanserinin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor. Önemsiz görmeyin

PANKREAS KANSERİ NEDİR?

Pankreas, midenin arka tarafında yerleşimli, hem sindirim için gerekli enzimleri üreterek kanal vasıtasıyla ince bağırsakların ilk kısmı olan duodenuma aktaran, hem de kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten bir salgı organıdır.

Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir.

PANKREAS KANSERİ TANI YÖNTEMLERİ

Pankreas kanser tanısında, hekiminiz tıbbi öykünüzü sorgulayarak fizik muayenenizi gerçekleştirecek. Tanının netleştirilerek hastalığın durumunun saptanmasında kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor.

Hastaların kan testlerinde; CA 19-9 ve CEA gibi tümör belirteçleri çoğunlukla yüksek çıkıyor. Safra yolunun tıkandığı hastalarda ise bilirubin değerleri ve karaciğer fonksiyon testleri yüksek bulunabiliyor.

Görüntülemede kullanılan yöntemler ise; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans. Bu yöntemler ile hastalık büyük oranda saptanabiliyor. Ağır sarılığı olan hastalarda tedavi hazırlığı yapılırken safra yoluna stent konması gerekliliği doğabiliyor.

PANKREAS KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ ARASINDA SARILIĞIN BULUNMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Pankreas kanseri ölümcül kanser türleri arasında bulunmasıyla biliniyor. Bu kanser tespit edilmediğinde ve tedavi edilmediğinde diğer dokulara hızla yayılarak geri dönüşü zor durumlara neden oluyor. Pankreas kanserinin ilk belirtileri arasında sarılığın bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Amerikan Kanser Derneği , “Sarılık, gözlerin ve cildin sararmasıdır. Bazen sarılığın ilk belirtisi idrarın koyulaşmasıdır. Kandaki bilirubin seviyeleri arttıkça idrarın rengi kahverengi olur” ifadelerini kullandı.

DIŞKIDA DA RENK FARLILIKLARI GÖRÜLEBİLİR

Bilirubin, karaciğerde yapılan ve safra kanalı tıkandığında kanda biriken koyu sarı-kahverengi bir madde olduğu bildirildi. Kahverengi idrara neden olmasının yanı sıra, bu bilirubin birikimi açık renkli ve yağlı dışkıya veya kaşıntılı cilde neden olabileceği vurgulandı.

Amerikan Kanser Derneği şu şekilde ifadelerde açıkladı:

“Bilirubin normalde dışkıya kahverengi rengini vermeye yardımcı olur. Safra kanalı tıkalıysa dışkı açık renkli veya gri olabilir. Ayrıca safra ve pankreatik enzimler yağların parçalanmasına yardımcı olmak için bağırsağa ulaşabiliyorsa, dışkı yağlı hale gelebilir ve tuvalette yüzebilir.”

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ SINIRLANMALI

Sağlıklı bir diyet, renkli meyve ve sebzelerin yanı sıra kepekli tahılları da bilinkrne, Amerikan Kanser Derneği’nin yaptığı açıklamada, bir kişi ayrıca kırmızı ve işlenmiş yemekleri, şekerli içecekleri ve yüksek oranda işlenmiş gıdaları sınırlamalı veya bunlardan kaçınmaması gerektiği vurgulandı.

PANKREAS KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

Çoğu kanser türünde olduğu gibi, pankreas kanserini önlemenin kesin bir yolu yoktur, ancak önleyici tedbirler mevcut olduğu bildirildi.

Mayo Clinic'e göre araştırmalar, sigara içme, uzun süredir devam eden diyabet ve kötü beslenme kombinasyonunun “pankreatik kanser riskini, bu faktörlerin herhangi birinin riskinin ötesinde artırdığını” göstermiştir. Bu nedenle bir kişi sigarayı bırakırsa, sağlıklı kilosunu korursa veya sağlıklı bir diyet seçerse risklerini azaltabileceği bildirildi.

PANKREAS KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,

Sağlıklı beslenmek

Fazla kilolardan kurtulmak,

Diyabet varsa dikkatli olmak,

Ailede kanser hastası varsa, düzenli kontrolleri ihmal etmemek.

YAĞSIZ PROTEİNLER VÜCUDU HASTALIKLARDAN KORUR

Hopkins Medicine şunları belirttti: “Protein açısından zengin besinler vücudun hasarlı hücreleri onarmasına ve bağışıklık sisteminin hastalıktan kurtulmasına yardımcı olur. “Yalın proteinlerin sindirimi kolaydır. Her öğüne ve atıştırmalığa dâhil edilmelidir.” İyi yağsız protein kaynakları şunları içerir:

TAVUK, HİNDİ VE BALIK GİBİ IZGARA VEYA HAŞLANMIŞ YAĞSIZ ETLER

-Yumurtalar

-Fıstık ezmesi

-Az yağlı süt

-Fasulye

-Soya ürünleri