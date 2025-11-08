Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 460 sokaktaki pansiyonda meydana geldi. Ümit Kalın, yaklaşık 15 gün önce bir arkadaşıyla pansiyona yerleşti. Bir süre sonra arkadaşı, maddi durumu olmadığı için ayrıldı.

Kalın'dan 3 gündür haber alamayan arkadaşı, bugün pansiyona gelerek kontrol etmek istedi. Pansiyon görevlileriyle odaya giren arkadaşı, Ümit Kalın'ı hareketsiz halde yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Kalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi, Kalın'ın ölümünü şüpheli bularak inceleme başlatılmasını istedi.

İlk incelemede Kalın'ın vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.