PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün oynanacak PAOK-Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Selanik sokaklarında Filistin için yürüyüş düzenlendi.

UEFA'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Filistin bayraklarıyla yürüşe katılan PAOK taraftarları maç öncesi UEFA'nın İsrail'i futbol organizasyonlarından men etmemesine tepki gösterdi.

"SOYKIRIMA HAYIR"

Taraftarlar, Maccabi Tel-Aviv'i 'katil devletin temsilcisi' olarak nitelendirirken "Soykırıma hayır" sloganları attı.

"AVRUPA MÜSABAKARLINDA YARIŞMAYA HAKLARI YOK"

Düzenlenen protesto ile ilgili konuşan Gazeteci Yannis Androulidakis, "İsrail takımlarının coğrafi sebeplerden değil, soykırımdan dolayı Avrupa müsabakalarında yarışma hakkı olmadığına inanıyoruz. Hiçbir spor rekabeti bizi soykırımcı bir insanla birleştirmez." dedi.