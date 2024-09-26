PAOK’un resmi sitesi Galatasaray’ın galibiyetini böyle yorumladı: Detaylarda kaybetti

Galatasaray’ın PAOK galibiyeti Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Maçla ilgili yapılan haberlerde Galatasaray’ın iyi oyununa dikkat çekilirken, PAOK’un, sarı kırmızılıların baskısına dayanamadığının altı çizildi.

Maçla ilgili en çarpıcı yorum ise PAOK’un resmi internet sitesinde yapıldı. Maçla ilgili yayınlanan haberde Yunan kulübünün detaylarda kaybettiği belirtildi.

Galatasaray’da yıldızlar resital yaptı

Resmi sitedeki haberde “Mükemmel bir rakibe karşı sansasyonel bir mücadele. Avrupa Ligi'nin 2024-25 sezonunun açılış maçında Galatasaray'a 3-1 yenilen PAOK, İstanbul'dan eli boş ayrıldı ancak muhteşem bir mücadeleyi detaylarda kaybederek başını dik tuttu” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Avrupa Ligi'ne harika başladı

Yunan basınında maçla ilgili çıkan bazı haberler şöyle:

Sport FM: PAOK iyi bir oyun sergilemesine rağmen büyük şansları boşa harcadı ve savunma hatalarının bedelini 2 ucuz gol yiyerek ödedi.

Gazzetta: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca euroluk bir takım vardı.

Zougla: Yunanistan şampiyonu, iyi performansına rağmen Galatasaray maçınndan olumlu bir sonuç almayı başaramadı.

Metrosport: PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.