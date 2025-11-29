İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

Papa 14. Leo’nun bugün İstanbul’daki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu. Burada, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile heyeti tarafından karşılanan Papa, tarihi cami hakkında bilgi aldı.

Papa 14. Leo’nun sonraki durağı ise Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi olacak. Papa, burada kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

