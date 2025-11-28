Papa 14. Leo, Cuma günü İstanbul Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde ve sonrasında Bomonti Fransız Fakirhanesi'nde programlara katıldı.

Buradaki programlarının ardından Papa, Bursa'nın ilçesi İznik'e geçti

Papa, İznik'te, antik Aziz Neophytos Bazilikası'nın kalıntıları yakınında, Patrik Bartholomeos ile birlikte "ekümenik dua" törenine katılacak.

İznik'te Papa 14. Leo'nun katılacağı programa katılımcılar gelmeye başladı

Basın mensupları da ABD'li Papa 14. Leo'nun İznik'te yapacağı ayini bekliyor.

İSTANBUL TEMASLARI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

FRANSIZ FAKİRHANESİNİ ZİYARET ETTİ

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de temaslarını İstanbul'da sürdüren Papa, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu huzurevine de gitti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

"Yaşlı" kelimesinin gerçek anlamını yitirme riski taşıdığına dikkati çeken Papa, verimlilik ve maddiyatın hakim olduğu toplumsal bağlamda yaşlı insanlara karşı saygı duygusunun kaybolduğunu, oysa ki yaşlıların torunları, aileleri ve toplumun bütünü için bir hazine ve bir halkın bilgeliği olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, burada kalanlara bakan 6 rahibe ile bir süre sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.

Bu arada, Papa'nın ziyareti dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ziyaret edeceği Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali'ne gelişini takip etmek isteyen vatandaşlar, katedral çevresinde toplandı.