Vatikan'dan gelen 38 papaz ve rahibeden oluşan heyet, öncelikle Hierapolis Antik Kenti'nde Hz. İsa'nın 12 havarisinden St. Philippus'un mezarı ve kilisesini ziyaret etti.
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti öncesi Vatikan heyeti Denizli'de!
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinden önce, Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina liderliğindeki heyet, Denizli'de incelemelerde bulundu.
Reina, ardından ekibiyle UNESCO Dünya Mirası Pamukkale'ye geçti; travertenlerde gezdi, hatıra fotoğrafları çektirdi.
Laodikya Antik Kenti'ne uğrayan Kardinal Baldassare Reina, Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten Suriye Caddesi, Laodikya Kilisesi, peristilli ev, batı tiyatrosu, kuzey kutsal alanı ve merkezi agora hakkında detaylı bilgi edindi.
Heyette Kardinal Vekili Özel Sekreteri LoI Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ile diğer yetkililer bulunuyordu.
Reina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hierapolis ve Laodikya'nın büyüleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Bu topraklarda yaşamış olan 2 bin sene evvelki ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek, onların burada bıraktıkları eserleri veya izleri görmek bizim için son dereye heyecan vericiydi.
Çoğumuz ilk kez geldik Hierapolis'e. Orası da bizi son derece heyecanlandırdı. Çünkü eski çağlardan kalan eserleri gördük. Son derece önemli bir sit alanı orası.
Aynı zamanda da Hristiyanların izlerinin olması bizi çok ilgilendirdi ve heyecanlandırdı."
Vatikan Basın Ofisi'nin programına göre, Papa XIV. Leo'nun 27 Kasım'da Türkiye'ye varması planlanıyor.
İşte o ziyarete ait görüntüler;