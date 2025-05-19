Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye ziyaret tarihi belli oldu



İddia edilene göre; Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu'na denk gelen kasım ayı sonunu Papa 14. Leo'ya önerdi.

Papa 14. Leo'nun, Hristiyan dünyası için büyük önem arz eden Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirmesi gündemde olan Türkiye ziyaretine resmen onay verdiği ileri sürüldü.

Euronews Türkçe’de yer alan haberine göre; Fener Rum Patriği Bartholomeos, tarih olarak Papa’ya kasım sonunu önerdi.

Kardinaller tarafından düzenlenen seçimlerin ardından 8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin ruhani liderliği ve Vatikan Devlet Başkanlığına seçilen Papa 14. Leo’nun Pazar günü gerçekleştirilen göreve başlama törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.



Patrik Bartholomeos ve Patrikhaneden bir heyet, bu sabah Vatikan’da Papa ile bir araya geldi.Bu vesileyle Patrik, Papa 14. Leo’ya Türkiye’ye gelmesi için resmi daveti iletti.

KASIM AYI SONU ÖNERİLDİ

Patrik Bartholomeos, Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu'na denk gelen kasım ayı sonunu Papa’ya önerdi.

Vatikan’ın da bu tarihi değerlendirmeye aldığı, ancak ziyaretin bunun öncesinde de gerçekleşebileceği belirtiliyor.

RESMİ DAVET MEKTUBU



Bu ziyaretin gerçekleşebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekiyor. Bununla birlikte Papa’nın ziyareti, bir “devlet ziyareti” statüsünde gerçekleşecek.

Bu nedenle, Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da Patrikhane için İstanbul ve İznik’e geçmesi planlanıyor.

Eğer gerçekleşirse Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci Katolik lider olacak.