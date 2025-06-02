Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi İznik’te 2500 yıllık mozaik sırrı: Kraliçe Nicea’nın sarayı mı?

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret edecek.

İznik’te nereye dokunsanız tarih fışkırıyor. Su altındaki bazilikanın ardından, bir evin zemininden çıkan dev mozaik, 2500 yıllık tarihi gözler önüne serdi.

Kraliçe Nicea’nın sarayı olduğu düşünülen yerde ortaya çıkan dev mozaik ilk kez görüntülendi. Arkeologlar, mozaikteki motifleri inceleyerek, buranın dönemin zenginlerinden birine ait malikane olabileceğini belirtti. Mozaikte iki farklı motif tespit edildi; bunlardan biri dünyada ilk kez görülen özel bir motif.

Papa 14. Leo’nun ziyaret edeceği İznik’te, Eşrefzade Mahallesi’nde bir evde restorasyon sırasında zeminden mozaik çıktı. Ev, İznik Müzesi tarafından incelemeye alındı. Restorasyon yapılan ev, müze müdürlüğünce kazı alanı ilan edildi. Alan mavi brandalarla çevrildi ve “Kazı alanına girmek yasaktır” tabelası asıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar çalışmalara başladı.

İznik’te bugüne kadar bulunan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaikte iki farklı motif yer alıyor. Birinde aslanın geyiğe saldırdığı av sahnesi, diğerinde İznik Gölü’nden Nicea kıyısına gelen balıkçı teknesi tasvir ediliyor.

KRALİÇE’NİN SARAYINA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Ortaya çıkan mozaik, 2500 yıllık tarihi gözler önüne sererken, bazıları mozaiğin Kraliçe Nicea’nın sarayına ait olabileceğini düşünüyor.

Emekli Müze Müdürü Taylan Sevil, mozaiğin kompozisyonlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Sevil, mozaiğin Roma dönemine, muhtemelen 1. veya 2. yüzyıla tarihlendiğini belirtti. “Kompozisyonları bakımından son derece özel ve önemli bir mozaik” dedi.

Mozaikteki desen ve motiflere değinen Sevil, “Burası, dönemin zengin ailelerinden birine ait önemli bir malikane veya konak olmalı. Taban mozaiği olarak bilinen kalıntılar, geometrik şekillerin yanı sıra orta bölümlerdeki iki pano ile dikkat çekiyor. Birinci pano, bir kaplanın geyiği avladığı sahneyi tasvir ediyor. İkincisi ise çok özel bir kompozisyon içeriyor. Yorumuma göre, balıkçılığa ve ava meraklı bir kişi, İznik Gölü kenarında balıkçı teknesiyle gezinti yaparken resmedilmiş. Yine yorumuma göre, Nicea’nın sarayına ve Bizans saraylarına balıklar İznik Gölü’nden gidiyordu. Bu balıklar mozaiğe işlenmiş” dedi.

Sevil, hafriyata göre mozaik üzerine Roma döneminden sonra başka bir yapı inşa edilmediğini, bu nedenle mozaiğin korunduğunu belirtti. “Sadece evin çevresinde modern temel kalıntıları var. Bu yüzden mozaik, o dönemin haliyle günümüze kadar zarar görmeden ulaşmış” diye konuştu.