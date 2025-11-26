İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo'nun, 27-30 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır"