Papa Francis hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Papa Francis hayatını kaybetti

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis yaşamını yitirdi.

Roma Katolik Kilisesi'nin ve Katolik dünyasının lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Papalık kurumunu elden geçirmeye çalışırken bölünme ve gerilimin damgasını vurduğu çalkantılı liderliğinin sona erdiği ifade edildi.

88 yaşındaydı ve 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 38 gün boyunca zatürre sebebiyle hastanede tedavi görmüştü. En son dün paskalya için mesaj veren Papa paskalya ayinini yönetememişti.

Tekerlekli sandalyede oksijen takviyesi ile görüntülenen Papa, aynı gün yazılı olarak Gazze mesajı vermişti.

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Papa, geçen sene yaptığı açıklamada İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etmişti.

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