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Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi

Papa Francis, İtalyanlara seslenerek "daha fazla çocuk sahibi" olmaları çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 02:10
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Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi

Papa Francis, İtalyanlardan daha fazla çocuk istedi
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Papa Francis, İtalya'nın güneyindeki Matera kentinde düzenlenen 27. Ulusal Efkaristiya Kongresi'nde İtalyanlara seslendi.

Francis, İtalyanlardan "daha fazla çocuk sahibi" olmaları gerektiğini savunarak, "İtalya'ya sesleniyorum: Daha fazla doğum, daha fazla çocuk" çağrısında bulundu.

Francis, Dünya Göçmenler ve Mülteciler Günü'ne işaret ederek, göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının "barış ve haysiyet" içinde yaşadığı "Tanrı'nın planının uygulandığı bir gelecek" ve "daha kapsayıcı ve kardeşçe bir gelecek" için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

“GÖÇMENLER HOŞ KARŞILANMALI”

Francis, göçmenlere karşı "iyimser" davranılmasını, göçmenlerin topluma "entegre" edilmesini dile getirdi.

Francis ayrıca, "Göçmenler, ülkemizde hoş karşılanmalı, onlara eşlik edilmeli ve onlar entegre edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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