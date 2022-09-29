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Papa Franciscus adını böyle koydu: Dünya savaşı

Bir savaş yaşandığını ve bunun sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünmenin hata olduğunu söyleyen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bunun bir dünya savaşı olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:25
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Papa Franciscus adını böyle koydu: Bu bir dünya savaşı

Papa Franciscus adını böyle koydu: Dünya savaşı
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Vatikan'a yakın haber sitelerinin aktardığı habere göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 15 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında bazı Cizvit rahiplerle de buluştu.

Papa'nın bu ziyaret sırasında Cizvit yayın organı Civilta Cattolica'ya demeç verdiği ve burada bu görüşme sırasında, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değindiği kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, "Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, daha önce gerçekleştirebileceğini açıkladığı Ukrayna ziyaretinin şu aşamada gündemde olmadığını da ifade etti.

Kazakistan’dayken kendisine bazı Ukraynalı davetlilerin geldiğini, bunlardan birinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin esir değişiminden sorumlu askeri yetkilisi olduğunu anlatan Papa Franciscus, bu kişinin 300 kişilik esir listesi vererek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sorduğunu söyledi. Papa, bunun üzerine kendisinin de doğrudan Rus elçisine bu konuyu aktardığını ifade etti.

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