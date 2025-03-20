Papa Franciscus'in iyileşme süreci devam ediyor

Vatikan, bir aydan fazla süredir hastanede solunum yollarındaki hastalıklar sebebiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan, bugün son sağlık raporunu paylaştı.

Vatikan'ın paylaştığı raporda, "Papa iyileşmeye devam ediyor. Papa için invaziv olmayan mekanik ventilasyon durduruldu ve yüksek akımlı oksijen tedavisine ihtiyacı da azaldı. Fizik tedavi ve solunum fizyoterapisiyle iyileşme devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde de doktorların, Papa'nın akciğer enfeksiyonlarının kontrol altında olduğunu belirttiği kaydedildi.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.