Papa Franciscus’tan Paskalya çağrısı: Gazze’de ateşkes, Ukrayna’da barış!

Papa Franciscus, Paskalya mesajında Gazze’de ateşkes ve Ukrayna’da adil, kalıcı barış çağrısı yaptı.

Hristiyanlıkta Hz. İsa’nın dirilişini kutlayan Paskalya Yortusu için Vatikan’da, Aziz Petrus Meydanı’nda ayin düzenlendi. Çift taraflı zatürre nedeniyle 38 gün hastanede tedavi gören ve nekahet döneminde olan Papa Franciscus, ayini yönetmedi. Ayinin sonunda tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası’nın locasına gelen Papa, halkı selamlayarak Paskalya bayramlarını kutladı. Geleneksel “Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)” konuşmasını, dünya meselelerine değindiği ve Paskalya mesajını ilettiği bu kez bir yardımcısı okudu.

Papa, mesajında Katolikler ve Ortodoksların bu yıl Paskalya’yı aynı gün kutladığını vurgulayarak, barışın dünyaya yayılmasını diledi. Gazze’deki zorlu insani duruma dikkat çeken Papa, “Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın, açlık çeken ve barış isteyen insanlara yardım edilsin” çağrısında bulundu.

Lübnan ve Suriye’deki Hristiyan topluluklar için dua ettiğini belirten Papa, “Suriye, tarihinin kritik bir döneminden geçiyor. Hristiyan topluluklar istikrar ve ülkelerinin geleceğinde aktif rol almak istiyor. Tüm Kilise’yi, Orta Doğu’daki Hristiyanlara dua ile destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Yemen’in, savaş nedeniyle dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşadığını ifade eden Papa, yapıcı diyalog yoluyla çözüm bulunmasını istedi. Ukrayna için de barış dileyen Papa, “Paskalya, tüm tarafları adil ve kalıcı barış için çaba göstermeye teşvik etsin” temennisinde bulundu.

Güney Kafkasya’ya değinen Papa, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bölgede uzlaşmayı sağlayacak bir ‘Barış Anlaşması’nın yakında imzalanması için dua edelim” dedi. Batı Balkanlar’daki siyasi aktörleri, gerilim ve krizleri önlemeye çağıran Papa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan’daki çatışma mağdurlarına barış ve huzur diledi.

Din, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde barışın mümkün olmadığını vurgulayan Papa, “Gerçek silahsızlanma olmadan barış sağlanamaz. Her halkın savunma hakkı, silahlanma yarışına dönüşmemeli” ifadesini kullandı.

Mesajın ardından Papa, aracından halkı selamlayarak alandan ayrıldı.

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