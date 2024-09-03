Papa Franciscus’ten görev süresinin en uzun yurt dışı gezisi: "Ben halen yaşıyorum" mesajı

Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait özel uçak, bugün akşam üstü Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı’ndan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya doğru hareket etti. Uçağın yarın sabah Cakarta'ya ulaşması bekleniyor.

Papa Franciscus, 2-6 Eylül'de Endonezya'da, 6-8 Eylül'de Papua Yeni Gine'de, 8-10 Eylül'de Doğu Timor'da ve 10-13 Eylül'de Singapur'da temaslarda bulunduktan sonra 13 Eylül'de Roma'ya geri dönecek.

PAPA, YAKLAŞIK 33 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK

Dört ülkeyi kapsayan en uzun dış gezisinde toplamda 32 bin 814 kilometre yol yapacak olan 87 yaşındaki Papa, turuna dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'dan başlayacak.

Papa Franciscus, burada resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek ve Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan Cakarta'daki İstiklal Camisi'ni ziyaret edecek.

Papa’dan ateşkes çağrısı

İtalyan basınındaki haberlere göre, Papa Franciscus'un Endonezya seyahatinde İslam başta olmak üzere farklı inançlarla diyalog ve barışçıl şekilde bir arada yaşama konularında mesajlar vermesi bekleniyor.

Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turunun ikinci ayağında 6 Eylül'de Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby’e geçecek. Bu ülkede ayrıca Vanimo kentine de gidecek.

Basındaki haberlere göre, Papa’nın doğal afetlerden sıkça etkilenen bu ada ülkesindeki konuşmalarında iklim değişikliğine ağırlık vermesi bekleniyor.

Papa, 9 Eylül'de Güneydoğu Asya'da Filipinler'in ardından en çok Katolik nüfusa sahip Doğu Timor'a geçecek. Başkent Dili'de 2 gün kalacak olan Papa Franciscus, burada resmi görüşmelerin yanı sıra Katolik cemaatiyle bir araya gelecek.

Papa'dan 'Gazze' çağrısı

Basındaki haberlerde, Papa'nın Doğu Timor'da, Nobel ödüllü Katolik Başpiskopos Carlos Filipe Xiemenes Belo'nun çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar suçlamasıyla suçlanmasının ardından buradaki cemaatine vereceği mesajlarının önem taşıdığına dikkat çekildi.

Katoliklerin ruhani liderinin, uzun Güneydoğu Asya turundaki son durağı ise 11-13 Eylül'de Singapur olacak.

Basındaki haber ve yorumlarda, Singapur'un Çin'e açılan bir pencere olarak görüldüğü ve buradan Vatikan ve Çin ilişkilerine dair bazı mesajların olabileceği ifade ediliyor.

"BEN HALEN YAŞIYORUM" MESAJI

Papa'nın bu gezisini mercek altına alan haftalık L'Espresso dergisinde çıkan yazıda, ilerleyen yaşına, dizindeki ağrılar sebebiyle tekerlekli sandalye kullanmasına ve geçen yıl sıkça sağlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen Papa’nın bu gezisinin hem iç hem dış çevrelere "Bazıları beni ölü istese de bazı başrahipler Konklav (Papalık seçimi) hazırlığında olsa da ben halen yaşıyorum" mesajı olduğu belirtildi.

Papa'nın aynı zamanda bu gezisiyle kiliseyi yönetecek enerjisi olduğunu gösterme niyeti taşıdığı da ifade edildi.