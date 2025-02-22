Papa Franciscus'un sağlık durumunda yeni gelişme

Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon, çift taraflı zatürre teşhisi konan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları Profesör Sergio Alfieri ve Luigi Carbone, hastanede basın toplantısı düzenledi.

88 yaşındaki Papa'nın geçen hafta hastaneye geldiği güne göre çok daha iyi olduğunu belirten Alfieri, "Papa tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti." dedi.

Papa'nın moralinin iyi olduğunu ve sağlık durumuyla ilgili espriler yaptığını aktaran Alfieri, "Papa'nın keyfi yerinde ve şakalaşıyor." diye konuştu.

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Alfieri, Papa Franciscus'un bazen nefes darlığı çektiğini ve bunun kimse için hoş bir his olmadığını ifade ederek "Papa kronik bir hastalığa sahip, bunu biliyor. 'Durumun ciddi olduğunun farkındayım' dedi." ifadelerini kullandı.

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Alfieri, Papa'nın solunum desteği sağlayan herhangi bir cihaza bağlı olmadığını belirterek "Gerektiğinde burnundan biraz oksijen alıyor ama kendi başına nefes alıyor ve kendi kendine besleniyor." diye konuştu.