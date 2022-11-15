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Papa Francis'ten taziye mesajı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İstanbul'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik taziye mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:05
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Papa Francis'ten taziye mesajı

Papa Francis'ten taziye mesajı
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Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği, yaşananlardan derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Papa Francis'in hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiği aktarıldı. 

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