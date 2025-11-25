Bursa’nın tarihi İznik ilçesi, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin odak noktası haline geldi. Katolik Kilisesi’nin ilk ABD’li lideri olan Papa 14. Leo (Robert Francis Prevost), 27 Kasım’da Ankara’dan başlayacak ve 2 Aralık’a kadar sürecek ilk yurt dışı gezisinde, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak.

Ziyaret, MS 325’te toplanan ve Hristiyan inancının temel taşlarını atan konsilin anısını canlandırırken, Hıristiyan kiliselerinin birliğini simgeleyecek.

İznik'te ziyaret öncesi güvenlik önlemleri zirveye ulaştı. Polis ekipleri, ilçe genelinde “huzur ve güven” uygulamalarını yoğunlaştırdı.

KİMLİK, PLAKA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ İNCELENİYOR

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.

Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da bilgilendirmelerde bulunuluyor. İlçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği belirtildi.

Papa 14. Leo’nun ziyareti, Nisan 2025’te hayatını kaybeden Papa Francesco’nun vasiyeti üzerine planlanmıştı. Francesco, Eylül 2025’te yayımlanan bir söyleşisinde, “Günümüz Kilise hayatındaki en derin yaralardan biri, Hristiyanlar olarak bölünmüş olmamızdır…” diyerek, İznik Konsili anma törenini farklı Hıristiyan kiliselerinin ortak noktasını vurgulamak için teşvik etmişti. Bu tarihi buluşma, Vatikan’ın 2025 kutsal yılı (jübile) etkinliklerine de denk geliyor