Papa organlarını neden bağışlayamadı? Sebebi belli oldu

2019 senesinde gerçekleştirdiği bir konuşmada organ bağışını "evrensel kardeşliğin bir ifadesi" olarak adlandırılan Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ölene kadar organ bağışını hem etik hem de insani bir sorumluluk olarak görerek, bununla ilgili teşviklerde bulundu.

Fakat Papa Francis’in ölümünden sonra kendisinin organları bağışlanmayacak. Konuyla ilgili Vatikan yetkilileri önemli açıklamalarda bulunurken, papaların bedenlerinin kiliseye ait olduğu vurgulandı.

Aslında Vatikan’da organ bağışı, 2011 yılında o dönem görevde olan Papa 16. Benedict'in organ bağışı gönüllüsü olduğunun açıklamasıyla gündem olmuş ve Alman bir doktor Benedict'in organ bağışına hazır olduğunu belirterek bir kampanya başlatmıştı.

PAPA’NIN BEDENLERİ KİLİSE’NİN MÜLKÜ

Papa tarafından yapılan açıklama, Vatikan’da ciddi tartışmalara sebebiyet verirken, Vatikan yetkilileri bu girişime karşı çıktı ve papaların organ bağışlayamayacağını duyurdu.

Vatikan yetkilileri konuyla ilgili, ruhani liderin bedensel bütünlüğünün ölümünden sonra da kutsal ritüellerin bir parçası olacağı ve Papa'nın bedeninin "Kilise'nin mülkü" olarak görüldüğünü belirtti.

“SEMBOLİK VE RİTÜEL AÇIDAN ZORLUK ÇIKARIR”

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Vatikan kaynakları, bir papanın organlarının başka bedenlerde yaşamaya devam etmesinin, onun ölümünün ardından düzenlenecek anmalarda sembolik ve ritüel açıdan zorluk çıkaracağını ifade etti.