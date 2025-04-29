Papa seçimi öncesi sürpriz gelişme

Sardinya kökenli Kardinal Giovanni Angelo Becciu, 7 Mayıs Çarşamba gecesi başlayacak olan yeni Papa'yı seçecek Konklav'a katılmayacağını açıkladı. Vatikan tarafından paylaşılan yazılı açıklamada Becciu, Papa Franciscus’un isteğine uymaya karar verdiğini belirtti.

Kardinal Becciu, “Kilisenin iyiliğini ve Konklav’daki huzuru gözeterek, sadakat ve sevgiyle hizmet etmeye devam edeceğim. Papa Franciscus’un iradesine her zaman olduğu gibi itaat ediyor, ancak masumiyetime olan inancımı koruyorum” sözleriyle süreci duyurdu.

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2020 yılında yolsuzluk suçlamalarıyla görevinden istifa eden Becciu, ardından açılan davalarla gündeme gelmişti. Bu karar, Katolik dünyasında hem siyasi hem de ruhani dengeleri etkileyebilir nitelikte.

Becciu’nun Konklav dışı kalması, seçim sürecinde dengeleri değiştirebilir. Vatikan çevrelerinde bu karar, birlik ve sükûnet adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.