Papa seçimleri ne zaman başlayacak? Adaylar kimler?

Papa Francisco'nun ölümünün ardından Katolik dünyası, 9 günlük yas sürecinin ardından yeni Papa'yı seçmek için Konklav'a girecek. Bu süreç, Papa'nın cenazesi ve Katoliklerin yeni liderini seçme sürecine dair önemli adımları içeriyor.

Papa Francisco'nun cenazesi 26 Nisan'da gerçekleşirken, Katolikler için yası başlatan 9 günlük süre zarfında seçim yapılmayacak. Bu süreç, 5 Mayıs'a kadar uzanabilir, ancak bazı özel durumlar, bu tarihin erkene çekilmesine olanak sağlayabilir. 2013 yılında Papa Benedict XVI tarafından getirilen yeni bir kural, seçim sürecini hızlandırmak için esneklik sunuyor. Buna göre, eğer tüm kardinaller Vatikana varmışsa, Konklav daha erken başlayabilir. Ancak, sağlık sorunları gibi sebeplerden ötürü bazı kardinallerin katılamayacağı durumlar da söz konusu olabilir.

KARDİNALLERİN KATILIMI VE SEÇİM SÜRECİ

Vatikano, tüm kardinalleri seçim sürecini düzenlemek üzere davet etti. Bu grup, şu an 252 kişiden oluşuyor ve arasında sekiz Brezilyalı kardinal de bulunuyor. Ancak, yalnızca 80 yaşından küçük kardinaller seçimde oy kullanabiliyor. Şu anda 135 kardinal bu kritere uygun, ancak bunlardan ikisi seçimde yer almayacak. İspanyol kardinal Antonio Cañizares Llovera ve Bosnalı kardinal Vinko Puljic'in katılmamayı tercih etmeleri, muhafazakâr bloğun zayıflamasına neden olabilir.

SEÇİMİN YAPILACAĞI YER VE OYLAMA SÜRECİ

Konklav, katılan kardinallerin gizli bir şekilde oy kullandığı, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde gerçekleşecek. Oylama süreci oldukça gizlidir; her kardinal, kesinlikle sır saklama yemini eder. Konklav sürecinde her gün dört oylama yapılabilir; iki sabah, iki öğleden sonra. Oylamanın sonucunda iki aday arasında yarışmaya karar verilebilir. Bu durumda, her iki aday için de iki üçün çoğunluğuna ulaşmak gerekecektir. Ayrıca, üç gün boyunca seçim yapılmazsa 24 saatlik bir dua molası verilir.

BREZİLYALI KARDİNALLER VE DİĞER KATILIMCILAR

Brezilya'dan toplam yedi kardinal, Konklav sürecine katılacak. İşte o isimler:

Sérgio da Rocha (65 yaşında, Salvador Başpiskoposu)

Jaime Spengler (64 yaşında, Porto Alegre Başpiskoposu)

Odilo Scherer (75 yaşında, São Paulo Başpiskoposu)

Orani Tempesta (74 yaşında, Rio de Janeiro Başpiskoposu)

Paulo Cezar Costa (57 yaşında, Brasília Başpiskoposu)

João Braz de Aviz (77 yaşında, Brasília Emekli Başpiskoposu)

Leonardo Ulrich Steiner (74 yaşında, Manaus Başpiskoposu)

KONKLAV SÜRECİNİN BEKLENEN SÜRESİ VE SONUÇLARI

Geçmişteki Konklavlar genellikle hızlı sonuçlanmıştı. 2013’te Papa Francisco’nun seçildiği Konklav ve 2005’te Papa Benedict XVI’nın seçimi sadece iki gün sürdü. Ancak, tarihi süreçlere bakıldığında, Konklavlar bazen haftalarca sürebilir. 13. yüzyılda, bir Konklav iki yıldan uzun bir süre devam etmiş ve sonunda Papa Gregorius X seçilmişti.

İLERİ TARİHLER VE PLANLAMA

Vatikan, bu yılki seçim için 31 Mayıs'a kadar gazetecilerin geçici basın kartlarını uzatmış durumda. Bu tarih, gazetecilerin küresel çapta olayları izlemeleri için bir kılavuz olarak belirlenmiş olup, seçim tarihini doğrudan etkilememektedir.