Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yapacağı Türkiye'ye geldi. Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi böylelikle başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Papa, ilk olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulundu. Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile 70’i aşkın gazeteci ziyareti takip ediyor.

Öte yandan Papa 14. Leo, yarın öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981 yılında yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da Papa II. Jean Paul'a suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

Mehmet Ali Ağca yaptığı açıklamada, ‘Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika’ sözlerini sarf etti.

'BEN, İLAHİ BİR PLANIN MERKEZİNDEYİM'

Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını belirten Ağca, ‘Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur. Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte. Bu açıdan biz yine Vatikan’la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz’ dedi.

'KENDİ İNANCINI BURADA DÜNYAYA İLAN ETMEK İÇİN GELİYOR'

Papa 14’üncü Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini ifade eden Ağca, ‘Bu arada çok cahil, ilkel komplo teorileri var. 'Papa buraya şunun için geliyor.' Hayır ya sadece kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit' diye konuştu.

‘TEORİLERİ NATO ÜRETTİ’

Seneler boyunca kendisi hakkında da komplo teorileri üretildiğini öne süren Ağca, bu teorilerin Sovyetler hikayesi, Bulgaristan hikayesi olduğunu belirterek, ‘Bunu NATO üretti. NATO, Sovyetler'in Papa’yı vurduğunu falan iddia etti. Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir rol oynadı bu hikayeler tabii ki. Bu olayların arasında ben bilerek yer aldım tabii ki, Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı için. Bunlara pek önem vermemek lazım, hepsini aştık’ dedi.

HAYATIYLA İLGİLİ BELGESEL HAZIRLIĞINDA

Medyanın kendisine yönelik tutumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağca, hayatıyla ilgili belgesel hazırlığında olduğunu söyleyerek, 'Ben anlayışla karşılıyorum medyanın da görünen hikayelere karşı bir ilgisi var, tepkisi var. Herkesin bir ideolojisi var. Farklı düşüncelere anlayışla bakmak lazım. Ben medyaya düşman falan değilim ama kendimizi daha iyi anlatma fırsatımız olacak tabii ki. Olağanüstü, muhteşem bir sinema, televizyon filmi, belgeseli yapmayı planlıyoruz. Bütün dünya bizi daha iyi anlayacak' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

13 Mayıs 1981 Çarşamba günü, saat 17:00 sularında Papa II. Jean Paul, üstü açık aracıyla Aziz Petrus Meydanı'nda ilerlerken, Mehmet Ali Ağca kalabalığın arasından çıkarak Browning marka 9 mm yarı otomatik tabancasıyla Papa'ya üç el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Papa'nın karnına, biri ise eline isabet etti. Papa kanlar içinde yere yığılırken, meydanda dehşet verici bir panik yaşandı.

Ağca, olay yerinde güvenlik güçleri ve öfkeli kalabalık tarafından anında yakalandı. Ağır yaralanan Papa ise hızla Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı ve uzun süren kritik bir ameliyat geçirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Papa, suikastın izlerini ömrü boyunca taşıdı.

YARGI SÜRECİ

Mehmet Ali Ağca, İtalya'da Papa'ya yönelik suikast girişimi nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Yaklaşık 19 yıl İtalyan cezaevlerinde yattıktan sonra, Papa II. Jean Paul'ün isteği üzerine 2000 yılında Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'de Abdi İpekçi cinayeti başta olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı hapis yatan Ağca, yasal düzenlemeler sonucu 18 Ocak 2010 tarihinde tahliye edildi.

VURDUĞU PAPA’YI ZİYARET ETMİŞTİ

Tahliyesinin ardından da kamuoyunun gündeminde kalmaya devam eden Ağca, 2014 yılında Vatikan'ı ziyaret ederek Papa II. Jean Paul'ün mezarına çiçek bıraktı.

MEHMET ALİ AĞCA VE GEÇMİŞİ

9 Ocak 1958'de Malatya'da dünyaya gelen Mehmet Ali Ağca'nın gençlik yılları, Türkiye'nin siyasi kutuplaşmalarının yoğun olduğu bir döneme denk geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenim gören Ağca, farklı ideolojik gruplarla ilişki kurdu.

Ancak adını ilk kez duyurduğu olay, 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin öldürülmesi oldu. Bu suikastın faili olarak yakalanan Ağca, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Ancak, 6 ay sonra cezaevinden kaçırıldı.

Cezaevinden kaçışının ardından Avrupa'da dolaşan Ağca, Papa II. Jean Paul'ü öldürme kararını açıkladı. Bu kararın ardındaki motivasyon ve olası azmettiriciler uzun yıllar boyunca spekülasyon konusu oldu.