Papa’dan ateşkes çağrısı

Kaynak: AA
Papa’dan ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki insani durumu "vahim" olarak nitelendirerek, Orta Doğu'daki artan çatışmalar karşısında ateşkes çağrısını yineledi.

İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, Papa, Vatikan'da çarşamba günleri düzenlenen halka açık genel kabul oturumunda Orta Doğu'daki durumu endişeyle izlediğini ifade etti.

Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde ateşkes çağrısını yineleyen Papa, bölgedeki durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğunu belirtti. Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini vurguladı.

Papa Franciscus, daha önce 4 Ağustos'ta Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda yapılan Angelus duasının ardından yaptığı konuşmada da Orta Doğu'daki "kanlı çatışmaların daha da yayılmaması" çağrısında bulunmuştu.

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