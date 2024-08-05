Papa'dan 'Gazze' çağrısı

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinde yer alan habere göre Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her Pazar günü gerçekleştirilen Angelus duasının ardından açıklamalarda bulundu.

Papa, hedef gözetilerek gerçekleştirilen saldırıların asla çözüm olamayacağını belirterek, aksine bunların daha fazla nefret ve intikam üreteceğini söyledi.

Gazze'de ve çatışmaların gerçekleştiği tüm alanlarda ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Papa, Orta Doğu'daki gerginliği endişeyle takip ettiğini ifade ederek bölgedeki "kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu" belirtti.