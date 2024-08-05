Papa'dan 'Gazze' çağrısı

Kaynak: AA
Papa'dan 'Gazze' çağrısı

Katoliklerini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'da yaşanan olayları endişeyle takip ettiğini ifade ederek bölgedeki "kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu" ifade etti.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinde yer alan habere göre Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her Pazar günü gerçekleştirilen Angelus duasının ardından açıklamalarda bulundu.

Papa, hedef gözetilerek gerçekleştirilen saldırıların asla çözüm olamayacağını belirterek, aksine bunların daha fazla nefret ve intikam üreteceğini söyledi.

papa4.jpg

Gazze'de ve çatışmaların gerçekleştiği tüm alanlarda ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Papa, Orta Doğu'daki gerginliği endişeyle takip ettiğini ifade ederek bölgedeki "kanlı ve şiddetli çatışmaların daha da yayılmamasını umduğunu" belirtti.

Son Haberler
Rusya'dan 'kıyamet' açıklaması. '2 dakika kaldı' Gündem
Rusya'dan 'kıyamet' açıklaması. '2 dakika kaldı'
150 bin liralık faizsiz kredi desteği. Detaylar belli oldu Ekonomi
150 bin liralık faizsiz kredi desteği. Detaylar belli oldu
iPhone 16 lansman tarihi sızdırıldı. Erken geliyor Teknoloji
iPhone 16 lansman tarihi sızdırıldı. Erken geliyor
Profesyonel yüzücü ve cankurtaran denizde boğuldu Yerel Haberler
Profesyonel yüzücü ve cankurtaran denizde boğuldu
Bu hatayı yapan kiracı apar topar evden çıkarılıyor. Mahkemeden emsal karar Gündem
Bu hatayı yapan kiracı apar topar evden çıkarılıyor. Mahkemeden emsal karar
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti Gündem
Ağabeyini silahla öldürüp intihar etti