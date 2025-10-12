Papa, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi. Papa, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de duyurduğu ve 10 Ekim'de devreye giren Gazze'de ateşkes planına işaret eden Papa, "Son günlerde barış sürecini başlatma anlaşması, ‘Kutsal Topraklar’da bir umut ışığı yarattı. İlgili tarafları, İsrail ve Filistin halklarının meşru özlemlerine saygı duyan adil ve kalıcı barışa doğru çizdikleri yolda cesurca ilerlemeye teşvik ediyorum. İki yıllık çatışma, özellikle çocuklarını, ailelerini, arkadaşlarını, her şeylerini acımasızca kaybedenlerin kalplerinde her yerde ölüm ve enkaz bıraktı" dedi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki gelişmelere de değinerek, "Ukrayna'da birçok şehri ve sivil altyapıyı vuran, aralarında çocukların da bulunduğu masum insanların ölümüne ve sayısız ailenin elektrik ve ısınmadan mahrum kalmasına neden olan yeni, şiddetli saldırı haberlerini üzüntüyle takip ediyorum. Yıllardır acı ve yoksunluk içinde yaşayan halkın acısını yüreğimde hissediyorum. Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, diyalog ve barışa kapıların açılması çağrımı yineliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ise Assisi kentinde yaptığı konuşmada, "İki halk - iki devlet çözümünün, Yahudiler ve Filistinliler arasındaki sorunları ve ilişkileri çözmeye yardımcı olabilecek formül olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu her zaman talep ettiğimiz şeyle de örtüşüyor" ifadesini kullandı.