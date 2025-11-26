Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye'ye geleceği bildirildi. Vatikan, Papa 14. Leo'nun 4 gün sürecek Türkiye ziyaretinin programını duyurdu.

27-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ziyaret öncesinde İznik'te Papa Leo'nun ayin düzenleyeceği bazilikanın kamulaştırılması kararı alındı. Papa Leo'nun ziyareti öncesinde havadan görüntülenen Aziz Neofitos Bazilikası, kararla birlikte ören yeri statüsü kazandı.

Papa Francis'in, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü dolayısıyla mayıs ayında Bursa'nın İznik ilçesine yapması beklenen ziyaret öncesinde ilçedeki hareketlilik artarak sürüyor. Çok sayıda rahibe ile papazdan oluşan heyet İznik'e gelerek tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Bu tarihi yerlerin Orhangazi tarafından Camiye çevrilen Ayasofya Camii ve Hristiyanlık dünya'sının önemli tarihi yapılarından biri olduğu ortaya çıkan Bazilika olması dikkat çekti.

Bursada Bugün'den Fatih Mısır'ın haberine göre; Papa'nın İznik ziyareti resmi olarak açıklandıktan sonra ilçeye yabancı turist ve Hristiyan din adamlarının ilgisi giderek artıyor. Bu sabah saatlerinde ilçeye gelen papaz ve rahibelerden oluşan kalabalık heyet, özellikle Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan noktalarda uzun süreli ziyaretler gerçekleştirdi.

ARŞİV RESMİ - Daha önce de Bursa’nın İznik ilçesine Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun yapacağı ziyaret öncesinde, papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik bir heyet Vatikan’dan gelmişti.

Heyet ilk olarak 2014 yılında gölün çekilmesiyle ortaya çıkan ve Hristiyanlık dünyasının en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul edilen Bazilika'yı ziyaret etti. Ardından Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı, daha sonra 1331 yılında Orhangazi tarafından camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne geçen heyet, burada detaylı incelemelerde bulundu.

Papa Francis'in mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen İznik ziyaretiyle birlikte ilçenin önemli bir yabancı turist akınına uğraması öngörüldü.

Katolik Dünyası'nın Ruhani Lideri Papa Francis

Geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu edilen Papa Francis'in İznik ziyaretiyle ilgili şu ana kadar yeni bir resmi açıklama yapılmadı.