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Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, rahip ve rahibeleri dijital pornografi başta olmak üzere internetteki 'tehlikeli' içeriklere karşı uyardı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 06:34
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Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı

Papa'dan rahip ve rahibelere 'pornografi' uyarısı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, rahip ve rahibeleri dijital pornografi başta olmak üzere internetteki tehlikeli içeriklere karşı uyardı.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nde ilahiyat eğitimi alan öğrenciler, rahip ve rahibeleri kabulünde dijital ve sosyal medyanın kullanımına ilişkin soruları yanıtlandırdı.

Katoliklerin ruhani lideri, kendisinin bu dijital dünyanın insanı olmadığını ve hatta zamanında kendisine hediye gelen bir telefonu da iade ettiğini belirterek, "Bu benim dünyam değil ama siz onu dikkatle kullanmalısınız. Her şey elinizin altında. Yardım maksatlı kullanılmalı. Bu tamam. Ama bir de iyi biliyorsunuz ki dijital pornografi diye bir şey var. Ne yazık ki bu, rahipler, rahibeler, dindarlar dahil pek çok kişinin sahip olduğu bir kusur. Bu, ruhu zayıflatır. Şeytan oradan girer. Rahiplerin kalbini zayıflatır. Sevgili kardeşlerim dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Papa, dijital ve sosyal medya dünyasında çok zaman kaybetmemek gerektiğine de dikkati çekti.

Kilise öğretisi, pornografiyi iffete karşı işlenmiş suç olarak kabul ediyor. (AA)

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