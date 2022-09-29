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Papa'dan ‘Ukrayna’ yorumu: Bu bir dünya savaşı

Papa Francis, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır" dedi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 03:08
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Papa'dan ‘Ukrayna’ yorumu: Bu bir dünya savaşı

Papa'dan ‘Ukrayna’ yorumu: Bu bir dünya savaşı
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir savaş yaşandığını ve bunun sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünmenin hata olduğunu, bunun bir dünya savaşı olduğunu belirtti.

Vatikan'a yakın haber sitelerinde yer alan habere göre, Papa, 15 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında bazı Cizvit rahiplerle de bir araya geldi.

Papa Francis’in bu ziyaret sırasında Cizvit yayın organı Civilta Cattolica'ya demeç verdiği ve burada bu görüşme sırasında, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değindiği aktarıldı.

"KOVBOY FİLMİ GİBİ DÜŞÜNMEK HATA"

Katoliklerin ruhani lideri, "Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır" dedi.

Papa, daha önce gerçekleştirebileceğini açıkladığı Ukrayna ziyaretinin şu aşamada gündemde olmadığını da kaydetti.

Papa Francis ayrıca, Kazakistan’dayken kendisine bazı Ukraynalı davetlilerin geldiğini, bunlardan birinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin esir değişiminden sorumlu askeri yetkilisi olduğunu ve bu kişinin 300 kişilik esir listesi vererek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sorduğunu anlattı. Papa, bunun üzerine ke ndisinin de doğrudan Rus elçisine bu konuyu aktardığını söyledi. (AA)

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