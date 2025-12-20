Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi ve dini değere sahip bir heykel çalındı. Olay, Bab Kisan bölgesinde bulunan Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'nde meydana geldi.

HEYKEL KİLİSEDEN ÇALINDI

Şam’daki yetkililer tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, kilisedeki bakırdan yapılmış Aziz Paul heykelinin dün çalındığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

MOTİVASYONUN BAKIR DEĞERİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, çalınma nedeni hakkındaki değerlendirmesinde, heykelin bakır olmasının önemli olduğunu kaydetti. "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

HEYKEL PAPA II. JOHN PAUL TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞTİ

Çalınan heykel, 1999 yılında dönemin Vatikan Devlet Başkanı Papa II. John Paul tarafından kiliseye hediye edilmişti. Aynı Papa, 2001 yılında Şam'daki tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.