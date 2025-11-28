Papa 14. Leo’nun çok konuşulan Türkiye ziyareti öncesi İznik’te güvenlik en üst seviyeye taşındı. İznik Gölü’ne yüzmek için giren bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

Ziyaret hazırlıkları sürerken sahilde toplanan kalabalığın arasından bir kişinin aniden İznik Gölü’ne girmesi güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler birkaç dakika içinde müdahale ederek vatandaşı sudan çıkardı ve kıyıya yönlendirdi. Olay kısa sürede kontrol altına alındı.

Papa 14. Leo’nun gelişi öncesi göl yüzeyinde devriye faaliyetleri artırıldı. Sahil Güvenlik botları su üzerinde sürekli tur atarken, dalgıç timleri de gölün altını milim milim taradı. Arama–tarama faaliyetlerinde şüpheli bir unsura rastlanmadı.