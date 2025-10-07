Papa’nın Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu: Resmen açıkladılar

Düzenleme:
ABD’li ilk papa olarak tarihe geçen 14. Leo’nun Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu. Vatikan, Türkiye ziyaretinin Kasım ayı sonunda gerçekleşeceğini duyurdu.

Vatikan Salı günü yaptığı açıklamada, Papa Leo'nun Kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD'li ilk papa olan Leo, 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Lübnan'a gidecek.

Bu ziyaret, yeni Papa'nın ilk Türkiye ziyareti olacak. Küba asıllı bir ABD vatandaşı olan Papa'nın Türkiye gezisinde ilk durak İznik olacak.

Resmi açıklamaya göre Türkiye'de Katolikler için kutsal mekanları ziyaret eden Papa, Lübnan'da Orta Doğu'daki Hıristiyanların içinde bulunduğu zor durumu ele alacak ve bölgeye barış çağrısında bulunacak.

