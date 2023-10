Papara Park için Trabzonspor camiası ayağa kalktı

Turgay BEŞYILDIZ-YENİÇAĞ

Trabzonsporlu taraftarlar ve Bordo Mavili camia ayaklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bugüne kadar uygulamadığı bir talimatı Trabzonspor da uygulamaya kalkması, Karadeniz ekibinde de sinirleri oldukça gerdi. ‘’Hem sahada, hem masada üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Neden?’’

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Trabzonspor’un Akyazı Stadı için aldığı “Papara” sponsorluğundan bakanlığa olan borçlara karşılık yüzde 25 kesinti yapacağına dair, kulübe gönderilen resmi yazıdan dolayı açtı ağzını yumdu gözünü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce görevde olan Mehmet Kasapoğlu döneminde, Akyazı’daki yeni stadın Trabzonspor’a devri ya da kiralanması konusunda defalarca söz alınmasına rağmen, Bakanlığın bunu her gündeme geldiğinde hasır altı ettiği yetmezmiş gibi, bir de stat sponsorluğundan %25 payı ilk kez istemeye kalkması, bardağı taşırmaya başladı.

Trabzonspor’un sponsorluğundan pay istediği iddialarının doğru olduğunu belirten Karadeniz ekibinin Divan Kurulu Başkanı Av.Ali Sürmen “Parayı resmi bir evrakla istediler doğru. Bunun yönetmelikte ve yasada da yeri var. Buna lafımız yok. Zaten o maddeye dayanarak istiyorlar. Fakat bu söz konusu yönetmelik 2011’den beri zaten var ya. O tarihten beri talep edilmedi, kimseden istenmedi, sanırım ilk uygulamayı bizde mi deneyecekler. Öyle ya? Bunda ısrarcı olurlarsa yargıya da mutlaka intikal eder bu konu. Yönetmelik var ama bugüne kadar uygulaması yok. Hiç olmamış. Ülkedeki kulüplerin ekonomik durumu ortada, Eğer böyle bir şey uygulanmaya kalkılırsa, tüm kulüplerden geçmişe dönük bu paranın istenmesi gerekecek. Mahkemeler spor dosyalarıyla kaynar ve kesinlikle işin içinden çıkılmaz bir hal alır.” dedi.

Ali Sürmen, Trabzon’un, milletvekillerine de seslenerek; konuyla ilgili sevgili vekillerimizin bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum diyerek, şunları söyledi: ‘’Tuhaf olan Trabzonspor’dan neden bu paranın istendiğidir. Başkasından istenmezken hatta Trabzonspor’dan da bugüne kadar istenmezken. Ayrıca burada kompleks ve tesis ayrımı da yapılmalı. Şenol Güneş Spor Kompleksi var ama sponsorluk anlaşması yapılan yer sadece stattır. Bu para nereye göre hesaplandı. Stada göre mi komplekse göre mi? Hukuk ne derse o olacak ama yanlış olmuş. Devlet kurumlarının her şeyi Trabzonspor üzerinden denemesi büyük bir yanlıştır. Söz konusu üç İstanbul takımı orada dururken, mesela; neden Trabzonspor? Bunu herhalde sayın vekillerimiz de düşünecektir. Bunun cevabını bir an önce onlardan da bekliyoruz. “

Öte yandan, Trabzonspor’a gönül verenler kamuoyuna seslenerek; üstelik şu anda başın da bölgemizin insanı Pazarlı Osman Aşkın Bak’ın olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı, defalarca stadyumu Trabzonspor’a devretmesi ya da kiralaması söz konusu iken, bugüne kadar bunu gerçekleştirmemesinin altında bir kasıt olduğunu düşündükleri ve bunu Trabzon il sınırları içerisinde yaşayan 800 bin kişinin, özellikle bunu iyi bilmeleri ve unutmamaları istendi.