İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı öne sürülen Papara'ya operasyon gerçekleştirildi.

Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. 13 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Papara soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayyum atanmıştı: Papara’dan ilk açıklama geldi

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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı