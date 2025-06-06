Papara soruşturmasında yeni gelişme! Milyonlarca lira tespit edildi...

Yasadışı bahisten elde edilen paraların Papara üzerinden aktarıldığı kripto cüzdan hesaplarının sahiplerinden birinin emekli bir doktor olduğu öne sürüldü. Habertürk'te yer alan haberde, dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı.

MİLYONLARCA DOLAR KRİPTO ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Bu hesaplar üzerinden paralar 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu tespit edildi. Mehmet Eyüp Oğan’ın sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı dosyada belirtildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.