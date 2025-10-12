Papara soruşturmasında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a yönelik dikkat çeken bir iddia yer aldı.

"MAHİYETİ ANLAŞILMAYAN 485 MİLYON TL"

Tele1'de yer alan haberde; 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 Milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatan iddianamede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a “mahiyeti anlaşılmayan” 485 milyon TL gönderildiği kaydedildi.

İddianamede Ahmet Faruk Karslı’nın 2 yıl içerisinde eşine, annesine ve kardeşine toplamda 120 milyon TL para transfer ettiği ortaya çıktı.

Karslı’nın para transferi arasında; ortağı olduğunu beyan ettiği Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a 485 milyon TL, Asuman Şener isimli kişiye 27 milyon TL göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

YALI DETAYI

Karslı’nın ifadesinde, “Papara kullanıcılarına yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak için para gönderilmiş olabilir. Papara Elektronik Para A.Ş 7/24 para transferini Türkiye'de ilk yapan şirkettir. Papara'nın banka hesabı gibi kullanılıyor olması gayet olağan hedeflerimiz arasındadır. Bahis sitelerinin papara bonusu vermeleri tamamen kendi insiyatifleridir. Papara A.Ş'nin veya benim şahsen yasa dışı bahis siteleri veya yöneticileriyle herhangi bir anlaşmam söz konusu değildir. Asılsız iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dediği anlatıldı. 2023 yılında Sipahilarağası isimli yalıyı 200 milyona aldığını yaklaşık 1 yıl sonra ise adını hatırlamadığı portföy şirketine 20-30 milyon fark ile devrettiğini Karslı’nın ifadesinde yer alan detaylar arasındaydı.

SİSTEMİ GİZLİ TANIK ANLATTI

Gizli tanık ifadelerine yer verildi. Gizli Tanık Ihlamur ifadesinde, Türkiye’de bahis sitelerinin alt yapı hizmetlerinin nasıl çalıştığını anlattı. Bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye'de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşılması gerektiğini belirten gizli tanık Ihlamur, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetleri karşılığında yüzde 4-15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bu sistemlerin bir kısmı Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ancak, yasa dışı bahis sistemine para taşımaktadır. Ödeme sistemlerinizi hallettikten sonra yapmanız gereken kendinize Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi olmayan, kolay vize alınacak bir ülke seçip oraya ofis kurmaktır” dedi.

"YASADIŞI BAHİS SİSTEME 40 MLİYON İNSAN BULAŞTI"

Gizli tanık, “Bu sistemin finansal boyutunun haricinde ise bir de Türk milletinin datasının güvenliği söz konusudur. Bu sistemlere üye olabilmek için TC kimlik numaranızdan tutun da ev adresine, banka bilgilerinize, bankacılık şifrenize kadar vermeniz gerekmektedir. Sitelerin para trafiğini sağlamak içinse muhtaç insanların banka hesapları 500 TL ile bin TL arasında aylık kiralanmaktadır. Şu an Türkiye'de 40 milyon civarı insan yasa dışı bahis sistemine bulaşmış durumdadır. Bu şu demek oluyor; 40 milyon civarı insanın 30 milyon civarının bilgileri Ermenistan’ın ve İngilizlerin elinde bulunmaktadır. Bu sitelere giren herkesin IP adresleri ve cihaz bilgileri bu ülkelerin eline geçmektedir” ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Gizli tanık Ladin ise ifadesinde, “Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurucu ekibinde yer alan memur Ziya Uçar şu an Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara’da çalışıyor. Yıllarca Siber Suçlarda yasa dışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara'da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. Görev yaptığı sürece Papara’ya çok destek vererek büyümesine sebep veren kişi Ziya Uçar’dır. Papara'nın Türkiye deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir.

Kendisi ve elemanları üzerinden Papara’ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir” dedi.

12 MİLYAR TL CİVARINDA İŞLEM HACMİ

İddianamede Merkez Bankası Denetim Raporuna yer verildi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 Milyar TL civarında işlem hacminin olduğu anlatıldı. Söz konusu hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.

12 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, aralarında Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu 5 tutuklu örgüt yöneticisinin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Kabahatler Kanununa Muhalefet” suçlarından 14 yıldan 28 yıl hapis ve 50 Milyon TL idari para cezasına çarptırılması talep edildi. Örgüt üyesi diğer 20 şüphelinin ise, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye olmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından 12 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yasadışı bahis ve kara para suçlarından Papara kuruluşuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu şüpheliler 31 Mayıs günü tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, PPR Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konulmuştu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.