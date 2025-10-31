Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar kapsamında verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyeti izninin, ilgili kanun hükümlerine aykırılık nedeniyle sonlandırıldığını bildirdi.

Tebliğe göre iptal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 15., 16., 18. ve 19. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Bu kararla birlikte Papara’nın, Türkiye’de elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin yetkisi sona ermiş oldu.

Merkez Bankası, kararın gerekçesine dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Papara, Merkez Bankası kararından önce de ciddi bir adli sürecin konusu haline gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyumu atanmıştı.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı avukatı aracılığı ile açıklama yaptı.

150 günden fazladır tutuklu olan Karslı, yaşanan son gelişmeler sonrasında ilk kez açıklama yaptı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında; 26 binden fazla Papara hesabının, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu, bu hesaplar üzerinden elde edilen gelirlerin yüzlerce banka hesabı ve 16 kripto cüzdana aktarıldığı tespit edilmişti.