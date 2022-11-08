Asırlık doğal çözüm: Papatya

Papatyanın sakinleştirici etkisi yüzyılladır biliniyor. Papatya ağrıları dindiriyor, ateşi düşürüyor.

Papatya hediyelik olmasının yanı sıra sindirim bozuklukları için de adeta şifa kaynağı.

Uykusuzluk ve huzursuzluk için de tercih edileh papatya, idrar yolu yanmalarında da kullanım alanı buluyor. Faydaları saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:

Yorgunluğu alıyor

Konjonktivit problemlerini çözüyor

Sakinleştirici ve spazm önleyici etkisi bulunuyor

İltihap önleyici

Baş ağrısını gideriyor

İdrar söktürüyor

Hazımsızlığı önlüyor

Cilde uygulandığında rahatlatıyor, kuru cildi canlandırıyor

