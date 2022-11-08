Asırlık doğal çözüm: Papatya

Papatyanın sakinleştirici etkisi yüzyılladır biliniyor. Papatya ağrıları dindiriyor, ateşi düşürüyor.
Papatya hediyelik olmasının yanı sıra sindirim bozuklukları için de adeta şifa kaynağı.
Uykusuzluk ve huzursuzluk için de tercih edileh papatya, idrar yolu yanmalarında da kullanım alanı buluyor. Faydaları saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:
Yorgunluğu alıyor
Konjonktivit problemlerini çözüyor
Sakinleştirici ve spazm önleyici etkisi bulunuyor
İltihap önleyici
Baş ağrısını gideriyor
İdrar söktürüyor
Hazımsızlığı önlüyor
Cilde uygulandığında rahatlatıyor, kuru cildi canlandırıyor
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