Nasırı kökünden söküp atıyor. Papatya suyu nasıl yapılır?

Editör: Özlem Kral

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların özellikle de yazları korkulu rüyası olan nasırı bitiren papatya suyu dikkat çekti

Papatya suyu ve nasırla ilgili detaylar…

PAPATYA SUYU NASIRA BÖYLE İYİ GELİYOR

Ayaklarınızı demlenmiş papatya suyunda bekletin. Bu nasırınızı yumuşatacak ve daha rahat törpülenmesini sağlayacaktır.

Papatya suyu ayaklarınızı boyayabilir ama bu kalıcı bir boya değildir. Sonradan yıkadığınızda gittiğini göreceksiniz.

PAPATYA SUYU NASIL YAPILIR?

Papatya suyunun bir avuç dolusu kuru papatyayı en az iki bardak su ile kaynatılması gerekir. Su kaynadıktan sonra kuru papatyalar suya kendi rengini bırakır. Bu aşamadan sonra papatya suyunun soğuması için 10 ile 15 dakika arasında bekletilmesi gerekir.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır.

Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur.

Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

NASIR NEDEN OLUR?

Nasırlar; parmak üstleri, parmak araları, ayak tabanı, topuk altı ya da ve topuk arkasında oluşabilir. Genetik olarak ayak tabanı yüksek olan kişilerde nasır oluşma olasılığı daha fazladır.

Basış bozuklukları olan, gününün büyük kısmını ayakta geçiren kişilerde nasır problemi daha fazla görülür. Dar ayakkabılar, spor yaparken alınan darbeler nasır riskini artırır.

Özellikle tırnak altı nasırları çok can yakar. Nasır oluşumunun önlenmesinde en önemli unsur baskının ortadan kaldırılmasıdır. Baskının kaldırılıp, vücut ağırlığının ayak tabanına eşit yayılmasını sağlayan kişiye özgü tabanlık, ortepedik ayakkabı problemi en aza indirger.

NASIR BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ayak tabanındaki derinin kısmi olarak sertleşmesi ve kalınlaşması

-Ayak parmaklarının ayakkabıyla temas eden yerlerinde sertleşmeler ve bazı vakalarda acı hissedilmesi

-Ayak parmakları arasında kırmızılaşma ya da hassaslaşma

-Topukta ya da ayağın yere basan başka bölgelerinde acılı dairesel katmanlaşma

-Tırnak altında oluşan acılı sertleşmiş tabakalar